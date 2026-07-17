Su HBO Max sono state diffuse le prime immagini di “Saman – La verità nascosta”, una docu-serie di tre episodi dedicata alla morte di Saman Abbas. Le immagini mostrano scene di archivio, interviste e ricostruzioni della vicenda. La serie si concentra sui dettagli più drammatici della vicenda, senza commenti o analisi, e mira a raccontare i fatti accaduti in modo diretto e senza filtri.

Su Hbo Max arrivano le prime immagini di “Saman – La verità nascosta”, la toccante docu-serie in tre episodi sul tragico destino di Saman Abbas. Il colosso dell’intrattenimento in streaming si prepara a portare sugli schermi una vicenda di cronaca nera che ha profondamente scosso l’opinione pubblica italiana e internazionale. La piattaforma Hbo Max ha diffuso le prime immagini esclusive di “Saman – La verità nascosta“, un’intensa docu-serie in tre capitoli incentrata sul tragico destino della diciottenne pakistana vittima di un brutale omicidio d’onore orchestrato dai suoi stessi familiari. La notizia del rilascio del trailer e i dettagli sul team di lavoro dietro al progetto sono stati resi noti dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Hbo Max: rilasciate le prime drammatiche immagini della docu-serie sulla storia di Saman Abbas

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