Il fratello di Saman Abbas ha parlato davanti alle telecamere di una nuova docu-serie di HBO, affermando di aver assistito a quanto accaduto. La voce di Saman, recuperata dagli audio delle chat, rivela i suoi pensieri prima di essere uccisa il 30 aprile 2021. Nel suo racconto, si scusa e si definisce una ragazza sbagliata, mentre altri continuano a dirle che ha sbagliato.

«Tutti continuano a dirmi che sbaglio, quindi dovrei chiedere scusa anche a voi. Perché sono una ragazza sbagliata». E’ la stessa Saman Abbas – la sua voce è stata recuperata attraverso gli audio originali delle chat - a raccontare la sua vicenda, o meglio: a raccontare quello che accade prima di essere uccisa, la sera del 30 aprile 2021. Si chiama «Saman - La verità nascosta» l’ultima docu-serie realizzata sulla vicenda della 18enne pakistana di Novellara assassinata perché aveva disonorato la sua famiglia denunciando pubblicamente il matrimonio a cui i parenti volevano forzarla. L’ha realizzato Hbo Max, che ha pubblicato il trailer all’indomani della sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne per quell’omicidio: ergastolo ai genitori e ai due cugini, 22 anni allo zio. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - La storia di Saman Abbas diventa una docu-serie Hbo, il fratello parla davanti alle telecamere: «Ho visto tutto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Apna Saman Uthao Aur Dafa Ho Jao

Notizie e thread social correlati

HBO Max svela il teaser trailer di Saman – La verità nascosta, la docuserie sul caso di Saman AbbasHBO Max ha pubblicato il teaser trailer di Saman – La verità nascosta, una docuserie che tratta il caso di una ragazza pachistana di 18 anni uccisa...

Hbo Max: annunciata una nuova docu-serie sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976Hbo Max ha annunciato una nuova docu-serie in tre episodi sulla catastrofe chimica di Seveso del 1976.

Temi più discussi: Omicidio Saman, definitive le condanne per i familiari; Omicidio Saman Abbas, condanne all'ergastolo dei familiari confermate in Cassazione; Saman Abbas, la Cassazione conferma l’ergastolo per i genitori e i cugini. E 22 anni per lo zio; Omicidio della giovane Saman Abbas, la Cassazione: definitive le condanne ai familiari. Meloni: Nessuna sentenza potrà restituirle la vita.

Saman, il grido di libertà che nessuno dimentica: HBO Max riapre il caso che ha sconvolto l'Italia con un trailer agghiaccianteLa docu-serie HBO Max ricostruisce la tragica vicenda della giovane pachistana uccisa a Novellara, tra testimonianze inedite e una verità sconvolgente. libero.it

Donatella Chiodi (@ChiodiDonatella) / Posts / X x.com

Omicidio della giovane Saman Abbas, la Cassazione: definitive le condanne ai familiari. Meloni: Nessuna sentenza potrà restituirle la vitaQuattro ergastoli per il delitto della 18enne, uccisa dai familiari perché si era ribellata a un matrimonio forzato: la madre Nazia Shaheen, il padre Shabbar Abbas e i due cugini, Noman Ul Haq e Ijaz ... ilrestodelcarlino.it