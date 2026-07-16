HBO Max svela il teaser trailer di Saman – La verità nascosta la docuserie sul caso di Saman Abbas

HBO Max ha pubblicato il teaser trailer di Saman – La verità nascosta, una docuserie che tratta il caso di una ragazza pachistana di 18 anni uccisa nel 2021. La vittima si era opposta a un matrimonio combinato. La serie si concentra sulla vicenda e sui dettagli legati all’omicidio.

HBO Max ha diffuso le prime immagini di Saman – La verità nascosta, la nuova docuserie originale dedicata alla vicenda di Saman Abbas, la diciottenne pachistana uccisa nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La produzione, composta da tre episodi, sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma. L’anteprima propone alcuni estratti della serie, tra cui gli audio originali di Saman, recuperati attraverso un lavoro di ricostruzione documentaria, e la testimonianza del fratello Haider, considerato uno dei testimoni chiave dell’intera vicenda. La docuserie ripercorre il caso che ha profondamente segnato l’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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House of the Dragon Season 3 | Official Teaser Trailer | HBO Max

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