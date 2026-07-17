Erling Haaland è protagonista di uno spot pubblicitario virale, che mostra il calciatore mentre parla intensamente. Lo spot promuove una bevanda cinese, nata quasi 200 anni fa. La pubblicità ha attirato molto l’attenzione sui social media. Nessun dettaglio sulle modalità di produzione o sui soggetti coinvolti. La campagna pubblicitaria è diventata rapidamente un trend online, con milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Erling Haaland è al centro della cronaca internazionale negli ultimi giorni e non solo per il caso del procione imbalsamato. Haaland è anche protagonista di uno degli spot pubblicitari più virali delle ultime settimane. Nel filmato in questione l’attaccante norvegese viene mostrato mentre “ sputa fuoco ” e, subito dopo, trova sollievo bevendo una bibita analcolica alle erbe ispirata alla tradizione cinese. La campagna ha rapidamente fatto il giro dei social, riportando alla ribalta un marchio con quasi due secoli di storia. Lo spot si basa sul concetto di “ yit hei “, termine cantonese che nella medicina tradizionale cinese indica il cosiddetto “ calore interno “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Haaland sputa fuoco in uno spot diventato virale: la storia della bevanda cinese nata quasi 200 anni fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino, il video virale delle pulizie in balcone: “Sembra uno spot”Un video di Stefano De Martino mentre pulisce il balcone di casa a Posillipo è diventato virale sui social in poche ore.

Megan Gale torna in Italia per uno spot pubblicitario: oltre vent’anni fa la campagna Omnitel la resa un’iconaMegan Gale ritorna in Italia per una nuova campagna pubblicitaria nel settore della telefonia.

Si parla di: Haaland sputa fuoco nel video virale: ecco l'antica bevanda cinese che conquista il web; Tom Holland: Ho invitato Haaland a cena, nemmeno ha risposto.

Haaland sputa fuoco nel video virale: ecco l'antica bevanda cinese che conquista il webErling Haaland è il protagonista di uno degli spot più virali delle ultime settimane. Nel video pubblicitario, l'attaccante norvegese appare mentre sputa fuoco, per poi ritrovare immediatamente soll ... msn.com