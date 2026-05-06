Megan Gale torna in Italia per uno spot pubblicitario | oltre vent'anni fa la campagna Omnitel la resa un'icona

Megan Gale ritorna in Italia per una nuova campagna pubblicitaria nel settore della telefonia. La modella australiana aveva già partecipato a una campagna pubblicitaria di un'azienda di telecomunicazioni nel 1999, che le aveva conferito una grande visibilità. Dopo più di vent'anni, la Gale è di nuovo al centro di uno spot pubblicitario legato a questo settore.

Megan Gale è di nuovo protagonista di uno spot pubblicitario legato al mondo della telefonia. La modella australiana nel 1999 è stata il volto della campagna Omnitel, diventando un'icona del piccolo schermo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Bentornata Megan Gale: l’ex volto Omnitel torna in una nuova pubblicità Megan Gale torna in Italia: la nuova sfida di Iliad per il mercato? Cosa scoprirai Chi è l'attrice internazionale scelta per la nuova strategia di Iliad? Come cambierà il mercato con l'offerta da 170 Giga a 7,99... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna in campo il taser ai vigili: la spinta dal fronte del sì nel Pd; Naviga senza limiti né roaming all'estero con le eSIM Saily; Tre locali irregolari in piazzale Clodio per condizioni igieniche e lavoratori in nero: sanzionati; Bari, tir si ribalta sulla statale 16 e resta in bilico sul new jersey: illeso autista. Lunghe code. Megan Gale torna in Italia per uno spot pubblicitario: oltre vent’anni fa la campagna Omnitel la resa un’iconaMegan Gale è di nuovo protagonista di uno spot pubblicitario legato al mondo della telefonia. La modella australiana nel 1999 è stata il volto della campagna Omnitel, diventando un’icona del piccolo s ... fanpage.it Megan Gale torna in tv: la modella e attrice australiana nuovo volto per un operatore telefonicoA 18 anni dalla sua ultima apparizione in uno spot tv di Vodafone, Megan Gale è pronta a riconquistare il pubblico italiano come volto di iliad. gazzetta.it Megan Gale è tornata: l'ex modella di nuovo protagonista di uno spot simbolo del «per sempre» x.com MEGAN GALE Icona a Sanremo RADIO PILLOLE SPRINT Rubrica TV ANNI 2000 Conducono SIMO & MASCIO Link puntata: https://youtube.com/shorts/oatklAzH4SI #megangale #sanremo #festivaldisanremo #televisioneitaliana #ceccherini - facebook.com facebook