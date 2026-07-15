Un video di Stefano De Martino mentre pulisce il balcone di casa a Posillipo è diventato virale sui social in poche ore. Nel clip, il ballerino impugna una scopa e si dedica alle faccende domestiche, attirando numerosi commenti e visualizzazioni. Il video è stato paragonato a uno spot pubblicitario per la cura della casa.

Una scopa in mano e un balcone da sistemare: anche così, Stefano De Martino riesce a far parlare di sé. Il video che lo ritrae alle prese con le faccende domestiche nella sua casa a Posillipo è diventato in poche ore virale sui social, collezionando visualizzazioni su visualizzazioni e una valanga di commenti. Stefano De Martino, il video delle pulizie è virale sui social. A immortalare la scena è stato il fotografo Francesco Moggio, che ha poi affidato il filmato ai social. Nel video, si vede Stefano De Martino intento a fare la cosa più semplice del mondo in piena estate: spazzare con naturalezza, come chiunque farebbe in una qualsiasi mattinata estiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stefano De Martino, il video virale delle pulizie in balcone: “Sembra uno spot”

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