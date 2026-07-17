Il presidente Donald Trump ha accusato la Cina di aver rubato dati di milioni di elettori. Durante un intervento pubblico, ha affermato che il sistema elettorale americano è vulnerabile a attacchi informatici provenienti da fonti straniere. Non sono state fornite prove concrete a supporto di queste affermazioni. L'intervento si concentra sulla sicurezza dei dati elettorali e sulla possibilità di interferenze esterne nel processo elettorale.

In un discorso alla Nazione, il presidente Donald Trump ha messo in guardia i cittadini sulla vulnerabilità del sistema elettorale americano, accusando la Cina di aver attuato nel 2020 "la più grande compromissione di dati elettorali della storia, che ha portato all'acquisizione illecita di 220 milioni di fascicoli di elettori statunitensi" attraverso "18 Stati". Una rivelazione che, a suo dire, arriva da una serie di documenti desecretati recentemente e che ora la Casa Bianca intende rendere pubblici. "Tali informazioni comprendono nomi, indirizzi, numeri di telefono, affiliazioni politiche e altri dati sensibili necessari per la registrazione al voto e per condurre ulteriori attività illecite", ha detto il tycoon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Iltempo.it - "Ha rubato i dati di milioni di elettori". Trump accusa la Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump accusa la Cina: «Nel 2020 rubò i dati di 220 milioni di elettori Usa»

Notizie e thread social correlati

Trump contro la Cina: “Ha rubato i dati di 220 milioni di elettori Usa, è la più grande violazione della storia. Nostro sistema elettorale è vulnerabile”Durante un discorso televisivo, un ex presidente ha affermato che la Cina ha rubato i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, definendola la...

Trump accusa la Cina: «Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, rubati a 220 milioni di elettori Usa»Un ex presidente ha dichiarato che nel 2020 la Cina avrebbe rubato dati elettorali di 220 milioni di cittadini americani, definendo il fatto il più...

Temi più discussi: Trump: Nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, i voti elettronici e postali non sicuri; Trump accusa la Cina: Ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Pechino: Pure invenzioni; Trump nel discorso alla nazione: Sistema elettorale a rischio, Cina ha rubato dati; Trump, l'ombra dei brogli sul voto Usa e accuse alla Cina: Il sistema elettorale è compromesso.

Trump: 'Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato dati'. Il presidente parla agli americani: Lavorerò per mettere al sicuro le midterm. Pechino replica: Sulle interferenze pure invenzioni #ANSA ow.ly/gqz050ZoNCQ x.com

Donald Trump accusa la Cina: Ha rubato i dati di milioni di elettoriIn un discorso alla Nazione, il presidente Donald Trump ha messo in guardia i cittadini sulla vulnerabilità del sistema elettorale americano, accusando la Cina di aver attuato nel 2020 la più grande ... iltempo.it

Trump accusa Pechino: Ha rubato i dati di 220 milioni di elettori USA, il nostro sistema è compromessoLe elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate. È il passaggio chiave dell’atteso discorso alla nazione tenuto dal presidente Donald Trump. Parlando davanti alle te ... msn.com

Qualcuno ha visto l'articolo sulla moderna Signora Waterford reddit