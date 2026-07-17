la crisi diplomatica fra nicaragua e italia per un ex brigatista

Il ministro degli Esteri italiano ha richiesto l’estradizione di un ex brigatista coinvolto nel sequestro di Aldo Moro. La richiesta ha portato a una crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. La vicenda riguarda una figura che ha avuto un ruolo nel rapimento avvenuto negli anni Settanta. La richiesta di estradizione è stata avanzata in relazione a questioni giudiziarie e di diritto internazionale. La risposta del Nicaragua non è ancora nota.

L’ha innescata il ministro degli Esteri Tajani chiedendo l’estradizione di Alessio Casimirri, che partecipò al sequestro di Aldo Moro Mercoledì, durante una riunione del Partito Popolare Europeo a Madrid, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto delle cose che hanno fatto arrabbiare il Nicaragua, paese centroamericano governato dal regime autoritario di Daniel Ortega. Tajani ha definito estremista il governo del presidente Ortega e lo ha criticato perché si rifiuta di estradare Alessio Casimirri, ex membro delle Brigate Rosse che nel 1978 partecipò al sequestro di Aldo Moro. Casimirri si è rifatto una vita in Nicaragua, si trova lì da oltre quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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