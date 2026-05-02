La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con Teheran che parla di una possibile nuova guerra e Trump che insiste sulla linea dura. Il leader statunitense ha respinto l’ultima proposta iraniana e ha commentato criticamente la situazione, definendo come un tradimento l’idea che gli Stati Uniti non stiano vincendo il conflitto. La situazione si configura ormai come una fase di scontro sia politico che militare tra le due parti.

La guerra in Iran entra in una fase sempre più politica, oltre che militare. Donald Trump spinge sulla linea dura, respinge l’ultima proposta di Teheran e arriva a definire “tradimento” l’idea che gli Stati Uniti non stiano vincendo il conflitto. Intanto il Pentagono valuta il ritiro di 5mila soldati americani dalla Germania, un segnale diretto agli alleati europei accusati dalla Casa Bianca di non sostenere abbastanza lo sforzo americano. Sul tavolo resta anche il blocco dei porti iraniani, che secondo il Pentagono avrebbe già provocato a Teheran danni per 4,8 miliardi di dollari. Ma la crisi si allarga. Israele colpisce il Libano, il Dipartimento di Stato autorizza nuove forniture militari agli alleati regionali e Trump annuncia anche l’intenzione di “prendere il controllo” di Cuba dopo aver chiuso la partita con l’Iran.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Teheran: “Probabile nuova guerra con Usa”. Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

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