Sondaggi politici Vannacci vola e ora anche il centrosinistra perde voti | chi è in vantaggio alle elezioni

I sondaggi politici mostrano un aumento di consensi per il movimento di Roberto Vannacci, che supera la Lega e si avvicina a Forza Italia. Nel centrodestra, solo quest'ultima registra una crescita, mentre altri partiti della coalizione perdono voti. Il centrosinistra, invece, evidenzia una diminuzione di supporto tra gli elettori. La partita alle prossime elezioni appare più equilibrata, senza un chiaro favorito al momento.

Futuro nazionale di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi, si mette definitivamente alle spalle la Lega e mira ad AVS. Nel centrodestra, solo Forza Italia cresce. Ma nel centrosinistra tutti i partiti restano stabili o perdono voti. Ecco il nuovo sondaggio politico di Swg per La7 e cosa significa in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI: TRUMP CROLLA, VANNACCI AGITA LA DESTRA. ECONOMIA DECIDE IL VOTO | LIVIO GIGLIUTO

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