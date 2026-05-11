Milano da 15 minuti | la classifica definitiva dei quartieri per servizi aria e verde Chi vince e chi per ora perde
La “città da 15 minuti” sponsorizzata dal sindaco Giuseppe Sala non esiste ancora ovunque, nonostante questa teoria sia stato uno dei cavalli di battaglia della scorsa campagna elettorale. Sono trascorsi quasi 5 anni, ma il modello urbanistico che promuove la prossimità dei servizi essenziali è.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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