Guasto sulla linea ferroviaria adriatica oggi in Puglia treni cancellati e ritardi fino a 130 minuti

Un guasto sulla linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha provocato cancellazioni e ritardi fino a 130 minuti sulla linea adriatica Pescara-Foggia-Bari. I treni sono stati sospesi o hanno subito forti ritardi oggi, venerdì 17 luglio. La circolazione ferroviaria è rimasta fortemente compromessa, con disagi diffusi tra i passeggeri. Nessuna informazione ufficiale sui tempi di riparazione o ripristino della normale operatività.

Un guasto alla linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha causato fortissimi ritardi ai treni oggi venerdì 17 luglio sulla linea adriatica Pescara-Foggia-Bari dove si registrano cancellazioni e ritardi fino a 130 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sono un manutentore della linea ferroviaria. AMA. reddit