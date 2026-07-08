Guasto alla linea elettrica sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce treni con oltre 160 minuti di ritardo

Notizia in breve

Un guasto alla linea elettrica ha causato ritardi superiori a 160 minuti su tutti i treni ad alta velocità, Intercity e Regionali tra Pescara e Ancona. L'interruzione ha interessato i collegamenti sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce, con disagi che si sono protratti fino alla sera. I treni hanno subito cancellazioni e ritardi, causando disagi ai passeggeri in transito lungo questa tratta. Nessun dettaglio su riparazioni o tempistiche di ripristino.