Guasto alla linea elettrica sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce treni con oltre 160 minuti di ritardo
Un guasto alla linea elettrica ha causato ritardi superiori a 160 minuti su tutti i treni ad alta velocità, Intercity e Regionali tra Pescara e Ancona. L'interruzione ha interessato i collegamenti sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce, con disagi che si sono protratti fino alla sera. I treni hanno subito cancellazioni e ritardi, causando disagi ai passeggeri in transito lungo questa tratta. Nessun dettaglio su riparazioni o tempistiche di ripristino.
Il guasto segnalato oggi pomeriggio ha interessato fino a sera tutti i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali in transito lungo la tratta Pescara - Ancona. Sul posto intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Guasto alle linea elettrica, navette al posto dei treni
Notizie e thread social correlati
Guasto a Ostuni, treni in tilt in Puglia: oltre 160 minuti di ritardo sulla Lecce-BariUn guasto nei pressi della stazione di Ostuni ha causato il crollo di cavi telefonici da un cavalcaferrovia, provocando un blocco del traffico...
Guasto alla linea ferroviaria nel nodo di Milano: cancellazioni e treni in ritardo fino a 60 minutiMartedì 12 maggio, a partire dalle 9, si sono verificati disagi nella circolazione ferroviaria nel centro di Milano.
Si parla di: Guasto alla stazione Centrale di Milano, problemi alla rete elettrica ferroviaria. Rallentamenti tra Varese e Gallarate.
Treni, linea Firenze-Roma: guasto elettrico, caos e ritardi. Problemi anche sull’Alta Velocità Bologna-FirenzeAncora disagi per chi deve spostarsi in treno. Oltre ai disagi per i lavori a Firenze al cavalcaferrovia Ponte al Pino, oggi pomeriggio, 8 luglio 2026, ci sono stati problemi di tipo elettrico che han ... firenzepost.it
Fermi 5 ore per un guasto alla linea adriaticaFermi per cinque ore in vagoni rimasti al buio, senza acqua e aria condizionata e con i bagni non funzionanti. Il racconto di alcuni dei 125 viaggiatori di un Frecciarossa partito da Bologna e diretto ... rainews.it