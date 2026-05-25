Il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana sarà annunciato in diretta televisiva. La scelta si inserisce in un contesto di attesa e speculazioni tra i vari candidati che potrebbero prendere in carico la squadra. L’annuncio ufficiale si attende in un momento di grande attenzione mediatica, mentre le trattative tra le parti sono state portate avanti negli ultimi giorni. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sul contratto o sulla durata dell’incarico.

Continua il toto-allenatore per la guida tecnica della Nazionale italiana: ecco chi potrebbe allenare gli azzurri. L’ Italia è pronta a voltare pagina dopo l’addio a Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione delle partite contro Lussemburgo e Grecia in programma il prossimo 3 e 7 giugno, ma intanto continua il toto-allenatore per il ruolo di commissario tecnico azzurro. Roberto Mancini (Ansa Foto) – Calciomercato.it Nelle ultime settimane si è parlato di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e addirittura Pep Guardiola, ma ad oggi il nome in pole per guidare la Nazionale è un altro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina Nazionale, c’è il nome del nuovo ct: l’annuncio in diretta

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