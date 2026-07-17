Pep Guardiola ha confermato di non essere più interessato alla panchina della nazionale italiana. La Figc sta valutando ora due candidati per il ruolo di commissario tecnico. La decisione finale sarà annunciata nei prossimi giorni. La scelta riguarda due allenatori già esperti di competizioni internazionali. La candidatura di Guardiola era stata molto discussa nelle ultime settimane, ma lui ha deciso di non procedere oltre. La selezione ufficiale sarà comunicata a breve.

Pep Guardiola si sfila in moto naturale dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della Figc diventa un miraggio: "Mentalmente non mi manca nulla", ha detto il 55enne catalano in un'intervista all'azienda legata al mercato delle criptovalute Okx, riferendosi ai ritmi della vita da allenatore, "ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'"., Voglia di staccare e non di tornare in panchina, quindi: "Amo il mio lavoro, ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Guardiola si sfila, a giorni l'annuncio per il nuovo ct: è corsa a due per la panchina azzurra

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Guardiola nuovo CT dellItalia sarebbe la scelta giusta oppure un rischio troppo grande

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