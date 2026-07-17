Pep Guardiola ha dichiarato di voler prendersi una pausa dall'allenamento e dal calcio, affermando di non sentire la mancanza di allenare in questo momento. L’ex tecnico di club europei ha detto che desidera dedicarsi alla famiglia e a sé stesso, senza indicare una data di ritorno alla panchina.

Pep Guardiola non ha intenzione di tornare presto in panchina. L’ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City ha spiegato di voler vivere una fase diversa della propria vita, allontanandosi temporaneamente dal calcio per dedicarsi alla famiglia e a sé stesso. Le sue dichiarazioni sembrano chiudere, almeno per il momento, anche alle indiscrezioni che lo accostavano alla panchina della Nazionale italiana. «Voglio capire come sarà la mia vita». Intervistato dalla piattaforma di criptovalute Okx, Guardiola ha raccontato le ragioni della sua scelta. «Mentalmente non mi manca nulla. Ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutta la mia vita è stata legata al calcio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Guardiola si prende una pausa: «Non mi manca allenare, ora voglio scoprire la vita»

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