Grazia Kendi si prende una pausa dai social | Sto soffrendo tantissimo non mi riconosco più

L'ex concorrente di reality show ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa dai social network. Ha scritto di star soffrendo molto e di non riconoscersi più. Dopo aver partecipato a un noto programma televisivo, è molto seguita online, e i suoi fan le hanno mostrato supporto e affetto. Le sue parole hanno suscitato preoccupazione tra gli utenti, che hanno commentato il suo stato di salute emotiva.

Amaro sfogo di Grazia Kendi sui social, l’ex gieffina si prende una pausa perché sta soffrendo. Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Grazia Kendi è molto seguita sui social e sono tantissimi i fan che quotidianamente le dimostrato sostegno e affetto, proprio per questo le sue ultime rivelazioni hanno preoccupato i suoi seguaci. Grazia Kendi (Foto Ig @zagirraa) L’ex gieffina ha ammesso che non sta bene, per lei infatti è un periodo pieno di incertezze, insicurezze e pensieri negativi. Ai suoi follower ha spiegato che ha deciso di sparire per un po’ dai social perché non riesce al momento a mostrarsi e a fare finta che tutto vada bene. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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