Pep Guardiola ha dichiarato che al momento non sente la mancanza di una panchina e preferisce concentrarsi sulla vita. L'Italia non rientra nei suoi progetti immediati. Dopo aver concluso la sua esperienza al Manchester City, il tecnico spagnolo si sta prendendo un periodo di riposo. Non sono stati annunciati piani futuri nel calcio o in altri ambiti.

L'Italia non è - al momento - nei pensieri più a breve termine di Pep Guardiola. Dopo la lunga e vincente esperienza al Manchester City adesso il tecnico spagnolo si gode il meritato riposo. E non progetta ritorni in panchina: "Mi sto ancora sistemando ma sta andando abbastanza bene. Mentalmente non mi manca nulla. Non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare tutto da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita - dice in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute Okx -. Sto cercando di capire anche uno dei motivi per cui ho deciso di fermarmi: prendermi un po' più cura di me stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Guardiola, l'Italia si allontana: "La panchina per ora non mi manca, voglio provare a scoprire la vita"

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