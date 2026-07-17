Secondo alcune testate giornalistiche estere, l'allenatore avrebbe un accordo verbale per assumere la guida della nazionale inglese nel 2024. La notizia è stata pubblicata da TransfermarktWEB e riguarda un possibile passaggio di ruolo che non è ancora stato ufficializzato. Non ci sono dettagli su eventuali clausole o condizioni contrattuali, né conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte. La vicenda è al momento oggetto di speculazioni nel mondo del calcio.

2026-07-17 15:45:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com Prima di oggi, Pep Guardiola ha dichiarato di non avere intenzione di tornare alla guida dell’Italia nell’immediato, escludendo di fatto la possibilità di assumere la guida dell’Italia. “Mentalmente non mi manca nulla. Non credo che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare da capo. Sto semplicemente cercando di capire come sarà la mia vita” ”, ha detto. L’Atletico da allora ha rivelato un dettaglio intrigante che coinvolge l’ex allenatore del Manchester City.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola aveva un accordo verbale per diventare allenatore dell’Inghilterra nel 2024

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PEP GUARDIOLA TO ENGLAND SHOCK REPORT Claims Verbal Agreement Was Reached!

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