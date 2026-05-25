Senesi niente Juve! Accordo verbale col Tottenham ci aveva provato anche il Liverpool

Notizia in breve

Il difensore ha raggiunto un accordo verbale con il Tottenham, mentre il Liverpool aveva mostrato interesse nella trattativa. La Juventus non è coinvolta in questa operazione. La trattativa tra il giocatore e il club inglese è ormai definita verbalmente, senza ancora una firma ufficiale. Non ci sono dettagli sulle tempistiche di finalizzazione dell’affare. La Juventus non partecipa più alle trattative per il trasferimento del difensore.