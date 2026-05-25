Senesi niente Juve! Accordo verbale col Tottenham ci aveva provato anche il Liverpool
Il difensore ha raggiunto un accordo verbale con il Tottenham, mentre il Liverpool aveva mostrato interesse nella trattativa. La Juventus non è coinvolta in questa operazione. La trattativa tra il giocatore e il club inglese è ormai definita verbalmente, senza ancora una firma ufficiale. Non ci sono dettagli sulle tempistiche di finalizzazione dell’affare. La Juventus non partecipa più alle trattative per il trasferimento del difensore.
: le ultime sulla trattativa per il difensore. Novità sul futuro di Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth accostato anche alla Juventus negli ultimi mesi. Secondo Matteo Moretto, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo verbale per il suo trasferimento e starebbe già preparando un contratto quadriennale. Gli Spurs avrebbero anticipato diversi club europei, compreso il Liverpool. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo El Tottenham tiene apalabrado el fichaje de Marcos Senesi. Existe un acuerdo verbal encaminado entre las partes y el club londinense ya trabaja en un contrato de cuatro años para el defensor argentino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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