L’allenatore ha annunciato di voler prendersi una pausa dal calcio per dedicarsi ad altri aspetti della vita. Dopo aver espresso il desiderio di scoprire nuove esperienze, ha dichiarato che il sogno di allenare la nazionale resta un ricordo, ma non una possibilità concreta. Non sono state fornite date o dettagli specifici sul suo futuro professionale o personale. La decisione arriva dopo anni di carriera ad alto livello, senza indicazioni su eventuali progetti futuri nel mondo del calcio.

Certo, sognarlo in nazionale è stato bello, ma realisticamente era più probabile riuscire a intravedere la famosa marmotta che confeziona la cioccolata. Poi, proprio per togliere ogni dubbio, ci ha pensato lui stesso a chiudere qualsiasi ritorno a breve. Le parole di Guardiola. All’azienda di trading di criptovalute Okx: “Mentalmente non mi manca nulla, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio. Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio. Amo il mio lavoro ma c’è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse un giorno mi sveglierò e dirò ‘Ok, voglio tornare ad allenare’, devo sentire che mi manca e adesso non lo sento”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola: “Amo il calcio, ma è il momento di una pausa. Voglio provare a scoprire la vita”

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