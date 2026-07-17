Guardate il mio ultimo video Mario Roggero verso il carcere per costituirsi

Da iltempo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato l'ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione. La sentenza riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio avvenuto nell’aprile del 2021. Il gioielliere si è costituito e si sta dirigendo verso il carcere. La condanna è definitiva.

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  E' stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. A emettere il provvedimento la Procura di Asti dove si era svolto il processo di primo grado. Intanto il gioielliere andrà al carcere di Bollate per costituirsi.         "Non parlo. Stasera guardate il mio ultimo video". È quanto si è limitato a dire Mario Roggero, raggiunto telefonicamente da LaPresse. Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) si costituirà tra poco dopo essere stato condannato in via... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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