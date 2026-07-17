guardate il mio ultimo video mario roggero verso il carcere per costituirsi

Notizia in breve

È stato firmato l'ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione. La sentenza riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio avvenuto nell’aprile del 2021. Il gioielliere si è costituito e si sta dirigendo verso il carcere. La condanna è definitiva.