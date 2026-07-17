Mario Roggero ha pubblicato un video in cui invita a guardarlo, mentre si trova in carcere. La sua vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico in Italia, con discussioni che approfondiscono i limiti della legittima difesa e le modalità di reazione in caso di rapina. La questione ha diviso l’opinione pubblica, alimentando un confronto acceso sulla giustificazione delle azioni di difesa personale.

La vicenda di Mario Roggero continua a dividere profondamente l’opinione pubblica italiana, alimentando da anni un acceso dibattito sul tema della legittima difesa e sui limiti entro cui una persona possa reagire a una rapina. Il caso del gioielliere di Grinzane Cavour è diventato uno dei più discussi degli ultimi tempi, con migliaia di cittadini che si sono schierati a favore o contro le decisioni della magistratura. Tutto ebbe origine il 28 aprile 2021, quando tre rapinatori fecero irruzione nella gioielleria di Roggero, in provincia di Cuneo. Dopo aver subito l’assalto, il commerciante inseguì i malviventi all’esterno dell’attività e aprì il fuoco, uccidendone due e ferendo gravemente il terzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Guardate il mio ultimo video”. Mario Roggero verso il carcere, l’annuncio

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La verità di Roggero: i Fatti e la vera dinamica

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