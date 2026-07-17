Guadagna 257 euro l’Inps ne vuole 27mila | il giudice lo salva

Un pensionato ha guadagnato 257 euro nel 2022 lavorando 24 ore in quattro mesi. L’Inps ha richiesto la restituzione di 27.000 euro, l’intera pensione “Quota 100” percepita quell’anno. Il giudice ha accolto il ricorso e ha sospeso il recupero, stabilendo che il reddito basso non giustifica la richiesta di restituzione totale. La decisione riguarda un caso di percezione minima e attività saltuaria.

Nel 2022 ha guadagnato 257 euro svolgendo solo 24 ore di lavoro subordinato, distribuite in quattro mesi. E invece l’ Inps pretendeva da un pensionato brianzolo la restituzione dell’intero trattamento “ Quota 100 “ percepito per quell’anno, pari a 27.572,74 euro. Una richiesta ritenuta illegittima dal Tribunale del lavoro di Monza, che ha accolto la battaglia portata avanti dal Codacons. Nonostante l’esiguità del reddito, l’Inps aveva chiesto la restituzione di tutti i ratei pensionistici dell’anno in contestazione, sulla base del divieto di cumulo tra “Quota 100“ e redditi da lavoro e della circolare Inps n. 1172019. Ma la giudice monzese... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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