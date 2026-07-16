L'Inps ha chiesto il rimborso di 27mila euro di pensione, dopo aver verificato che una persona ha lavorato solo 24 ore in quattro mesi, percependo 257 euro netti. Il giudice ha respinto la richiesta, definendola “del tutto ingiustificata e punitiva”. La persona aveva svolto un breve periodo di lavoro subordinato, senza altri redditi dichiarati. La decisione è stata pronunciata in un procedimento legale in corso.

Monza, 16 Luglio 2026 - Ha svolto appena 24 ore di lavoro subordinato, distribuite in quattro mesi, ricevendo una retribuzione netta complessiva di soli 257 euro. E invece l’Inps pretendeva da un pensionato la restituzione dell’intero trattamento “Quota 100” percepito nel 2022, pari a 27.572,74 euro. Una richiesta ritenuta illegittima dal Tribunale del lavoro di Monza, che ha accolto la battaglia portata avanti dal Codacons. La sentenza. Nonostante l’esiguità del reddito, l’Inps aveva chiesto la restituzione di tutti i ratei pensionistici dell’anno, sulla base del divieto di cumulo tra “Quota 100” e redditi da lavoro e della circolare Inps n. 1172019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Ha guadagnato 257 euro, l'Inps rivuole indietro 27mila euro di pensione. Il giudice: “Richiesta del tutto ingiustificata e punitiva”

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