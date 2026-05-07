Jeff Bezos ha deciso di vendere il suo mega-yacht Koru, che è stato coinvolto in polemiche legate alla sua imponenza e al costo elevato. Il natante, riconoscibile e troppo grande, non è stato lasciato entrare né a Monaco né a Venezia. La notizia è stata riportata da Page Six, che ha anche riportato la replica del portavoce dell’imprenditore. Dopo le discussioni sul coinvolgimento nel Met Gala, si aggiunge questa nuova questione.

Dopo le polemiche per la sponsorizzazione del Met Gala, Jeff Bezos si trova a dover gestire un nuovo, ingombrante, grattacapo. Il problema non è la mancanza di fondi, ci mancherebbe, di quattrini ne ha fin troppi, bensì un eccesso di dimensioni: il fondatore di Amazon starebbe valutando di liberarsi del suo colossale superyacht a vela da 500 milioni di dollari, il Koru. Il motivo? È semplicemente troppo grande per essere gestito. A lanciare l’indiscrezione è la testata statunitense Page Six. Secondo una fonte qualificata citata dal portale, il miliardario — attualmente al quarto posto del Bloomberg Billionaires Index con un patrimonio stimato in 291 miliardi di dollari — starebbe cercando acquirenti in sordina per l’imbarcazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E’ troppo grande, costoso e riconoscibile: Bezos vuole disfarsi del mega-yacht Koru. Non lo fanno entrare né a Monaco nè a Venezia”: lo scoop di Page Six e la replica del suo portavoce

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