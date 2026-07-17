Oggi si è tenuto il concerto finale del “Grosseto Music Project” a Marina. Sette band si sono esibite davanti al pubblico, chiudendo il percorso musicale iniziato durante l’estate. L’evento ha visto la partecipazione di giovani talenti impegnati in performance dal vivo, promosse dall’amministrazione comunale. La manifestazione si è svolta in un’area pubblica, senza altri eventi collegati.

Si conclude oggi il percorso estivo del “ Grosseto Music Project ”, il progetto dedicato alla musica dal vivo e ai giovani talenti promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto. Dopo il successo dei tre concerti ospitati nei locali della città, che hanno registrato una notevole partecipazione di pubblico e riscontri molto positivi da parte degli esercenti coinvolti, l’ultimo appuntamento si sposta a Marina di Grosseto. L’evento è in programma dalle 19 sul lungomare, di fronte al ’Cavallino’: l’ingresso è gratuito. Sul palco si alterneranno sette gruppi: Rock Flames, Agata Betti, Smokin’ Amps, Asyle, Forpaz, Apnea e Dexter... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’Grosseto Music Project’ a Marina. Sette band per il concerto finale

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