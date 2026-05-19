Live Music Factory a Ponterosso il laboratorio musicale per provare l' esperienza di suonare in una band

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, alle 18.30, presso il Centro di aggregazione giovanile di Ponterosso in via Flavia 2, si svolgerà il laboratorio musicale chiamato Live Music Factory. L'evento è stato organizzato dai Cantieri Musicali Ancona-Ets ed è rivolto a chi desidera provare l’esperienza di suonare in una band. L’iniziativa si inserisce in un programma di attività dedicate alla musica e si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato ai giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 18.30 presso il Cag (Centro di aggregazione giovanile) di Ponterosso in via Flavia 2, si terrà il Live Music factory, un laboratorio ideato dai Cantieri Musicali Ancona-Ets, dedicato a chi vuole provare l’esperienza di suonare in una band. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Nerolidio Music Factory, tutti gli appuntamenti live di marzo: da Strade Blu Live ai MatinèèScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un mese ricco di...

Perché è difficile far suonare una band straniera in ItaliaIl post virale di una band metal tedesca ha fatto riparlare degli ostacoli burocratici, delle rigide norme di sicurezza e della mancanza di spazi...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web