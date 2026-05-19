Live Music Factory a Ponterosso il laboratorio musicale per provare l' esperienza di suonare in una band

Venerdì 22 maggio, alle 18.30, presso il Centro di aggregazione giovanile di Ponterosso in via Flavia 2, si svolgerà il laboratorio musicale chiamato Live Music Factory. L'evento è stato organizzato dai Cantieri Musicali Ancona-Ets ed è rivolto a chi desidera provare l’esperienza di suonare in una band. L’iniziativa si inserisce in un programma di attività dedicate alla musica e si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato ai giovani.

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