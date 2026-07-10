Le strade del centro storico sono pronte ad accogliere il Manciano Street Music Festival, alla sua sedicesima edizione. Da oggi a domenica, le vie si riempiranno di musica con concerti gratuiti e performance di street band provenienti da diversi Paesi. Durante l’evento, saranno organizzati anche appuntamenti dedicati alla cucina locale, offrendo ai visitatori un mix di musica e gastronomia all'aperto.

Le vie del centro storico si preparano a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Da oggi a domenica torna il ’Manciano Street Music Festival’, giunto alla sedicesima edizione, con tre giornate di concerti gratuiti, street band internazionali e appuntamenti dedicati alla buona cucina. La manifestazione, organizzata dall’associazione musicale "Diego Chiti", conferma anche quest’anno la formula che ne ha decretato il successo: una prima parte dedicata alla musica itinerante e una seconda, da giovedì 16 a sabato 18, con i grandi concerti nel Parco Mazzini. Ad aprire il festival saranno sei street band provenienti da Italia,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Manciano Music Festival’. Le Street Band e Dolphie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caorle Street Groove: tre street band trasformano il centro in un palcoscenico a cielo aperto

I Music Piemonteis festeggiano cinquant'anni di storia: al via il 7° Ciriè Music FestivalL’associazione I Music Piemonteis compie cinquant’anni e per festeggiare organizza la settima edizione del Ciriè Music Festival.

Temi più discussi: Tre giorni di musica gratis. Manciano si accende con lo Street Music Festival; Al via la 16esima edizione del Manciano street music festival con Arachel Dolphie e le band itineranti; Musica dal vivo e cucina della tradizione. È tempo di Festa del Cacciatore; Tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 3 al 5 luglio.

Al via la 16esima edizione del Manciano street music festival con Arachel Dolphie e le band itinerantiTorna la kermesse organizzata dall’associazione Diego Chiti: da venerdì 10 a domenica 12 luglio tre giorni di musica di strada gratuiti per le vie del borgo con street band provenie­­nti da tutta Eu ... maremmanews.it

Aspettando il Manciano Street Music Festival, Aspettando il festival con gusto al Bar caffetteria birreria Al CentraleAspettando il Manciano Street Music Festival, l'associazione Diego Chiti organizza una serie di eventi che uniscono sapori e musica dal vivo. Oggi cena con menu fisso al Bar Al Centrale di ... lanazione.it