Grazia a Roggero Mattarella bacchetta Nordio | cosa è successo

Il ministro della Giustizia ha avviato un procedimento di grazia per un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per l’omicidio di due rapinatori. La condanna è stata confermata in Cassazione. La decisione segue l’intervento del presidente della Repubblica, che ha espresso riserve sulla richiesta di grazia presentata dall’interessato. La procedura si basa su un’istruttoria ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblici.

Dopo la condanna confermata in Cassazione per Mario Roggero, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’ istruttoria finalizzata alla concessione della grazia per il gioielliere piemontese a cui sono stati inflitti 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori. Una mossa, peraltro arrivata dopo la raccolta firme del centrodestra in Parlamento, che ha “costretto” il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a richiamare il Guardasigilli. Il faccia a faccia al Quirinale tra Mattarella e Nordio. Nel tentativo forse di riguadagnare punti dopo il clamoroso smacco del referendum sulla giustizia, Nordio ha tentato una forzatura istituzionale, cercando di trasformare il potere di grazia – strumento di clemenza di natura squisitamente tecnico-giuridica – in un atto politico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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