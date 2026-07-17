Grazia a Roggero è scontro Mattarella-Nordio | Non decidi tu! Gelo totale

Un caso che continua a dividere, una condanna definitiva e ora un passaggio istituzionale delicatissimo. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l’uccisione di due rapinatori, torna al centro dell’attenzione dopo l’avvio dell’istruttoria per la grazia da parte del ministero della Giustizia. Ma dal Quirinale è arrivata una precisazione netta sulle competenze. Il ministro Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella poche ore dopo la formalizzazione dell’iniziativa. L’incontro, secondo quanto reso noto dalla Presidenza della Repubblica, non ha riguardato il merito dell’eventuale provvedimento di clemenza, ma i limiti delle attribuzioni del guardasigilli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Confronto su grazia a Roggero: Decisione spetta a Presidente

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Il caso del gioielliere condannato Mario Roggero. Dopo l’annuncio da parte del ministro della Giustizia #Nordio dell’avvio dell’istruttoria della grazia, il Presidente #Mattarella lo convoca e puntualizza La grazia è competenza del Quirinale. x.com

Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio che aveva avviato l'istruttoria per concedergli la grazia: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione reddit

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