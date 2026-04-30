A pochi giorni dal Gran Premio di Miami, il pilota della Ferrari ha dichiarato che molte squadre, tra cui la sua, prevedono di introdurre aggiornamenti significativi alle vetture. Intanto, il britannico di una delle scuderie rivali ha commentato di essere curioso di vedere l’effetto delle modifiche, pur sottolineando che le Mercedes rimangono distanti rispetto alle altre. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attesa per le prossime prove in pista.

Tutto è ancora possibile. Lo ripetono i piloti Mercedes, dominanti nei primi tre Gran Premi della stagione ma convinti (o forse il tentativo è quello di convincere gli altri) che le carte di questo Mondiale siano ancora da svelare. Certezze simili a quelle degli avversari del Cavallino che, a pochi metri di distanza nel grande campo dell’Hard Rock Stadium di Miami trasformato in paddock per il weekend, usano le stesse parole per presentare il quarto fine settimana di gara del campionato. La rossa che scenderà in pista domani sarà una vettura fortemente rivista dal punto di vista aerodinamico dopo il lungo lavoro di sviluppo condotto dal team...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc e Hamilton: "Curiosi di vedere dove saremo dopo le modifiche. Ma le Mercedes restano lontane"

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Aggiornamenti e dibattiti

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