Leclerc | Curioso di vedere dove saremo dopo le modifiche Ma le Mercedes restano lontane

Il pilota della Ferrari ha dichiarato di essere interessato a scoprire gli effetti delle modifiche apportate alla vettura, mentre ha osservato che le Mercedes continuano a essere distanti in termini di prestazioni. Alla vigilia del Gran Premio di Miami, ha anche riferito che molte squadre prevedono di introdurre aggiornamenti significativi nelle rispettive monoposto. La competizione si avvicina con diverse novità in arrivo da parte dei team coinvolti.

Tutto è ancora possibile. Lo ripetono i piloti Mercedes, dominanti nei primi tre Gran Premi della stagione ma convinti (o forse il tentativo è quello di convincere gli altri) che le carte di questo Mondiale siano ancora da svelare. Certezze simili a quelle degli avversari del Cavallino che, a pochi metri di distanza nel grande campo dell’Hard Rock Stadium di Miami trasformato in paddock per il weekend, usano le stesse parole per presentare il quarto fine settimana di gara del campionato. La rossa che scenderà in pista domani sarà una vettura fortemente rivista dal punto di vista aerodinamico dopo il lungo lavoro di sviluppo condotto dal team...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Curioso di vedere dove saremo dopo le modifiche. Ma le Mercedes restano lontane" Notizie correlate Le Mercedes volano: pole di Russell Leclerc è quarto ma delusoDominio delle Frecce d’argento nelle prime qualifiche del 2026 in Australia: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari... Leclerc: "Soddisfatto dei progressi, ma attenzione a Mercedes che nasconde le sue carteIn questa fase iniziale della stagione, l’attenzione è centrata sulle dinamiche di una nuova generazione di monoposto, dove affidabilità, gestione... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gresini, Kato e le tute che puzzano di… anguilla: l’aneddoto che lega Comacchio al motomondiale; Charles Leclerc è il nuovo Global Ambassador di L’Oréal Paris; David Coulthard critica il ruolo di Adrian Newey in Aston Martin definendolo un clamoroso autogol. Leclerc: Curioso di vedere dove saremo dopo le modifiche. Ma le Mercedes restano lontaneIl monegasco della Ferrari alla vigilia del GP di Miami: Quasi tutte le squadre porteranno aggiornamenti importanti. Stiamo andando nella giusta direzione senza avere reazioni eccessive ... msn.com Sei curioso di saperne di più su questo argomento Clicca sul link qui sotto, troverai l'articolo completo sul nostro sito che inoltre offre approfondimenti preziosi e dettagliati che sicuramente arricchiranno la tua conoscenza. https://lafenicepadova.it/frattura-dei- - facebook.com facebook Per chi in Italia è curioso di capire cosa non funziona nel sistema sanitario americano. Non si tratta solo di chi non ha un’assicurazione (già di per sé un problema enorme). Il problema è un sistema frammentato, instabile, rattoppato e molto costoso. Ho avuto il x.com