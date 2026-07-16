Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi non si è ancora costituito, aspettando l’ordine di carcerazione. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso, parlando di grazia, mentre il fratello ha dichiarato che la sentenza lo ha provato. Sono passate diverse ore dall’attesa di un’azione da parte dell’uomo, senza ulteriori sviluppi. La sentenza è definitiva, ma il soggetto non si è ancora presentato in carcere.

Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi non si è ancora costituito perché attende l’ordine di carcerazione. Ore di attesa, di telefonate e di grande tensione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. Contrariamente a quanto era stato annunciato subito dopo la sentenza della Cassazione, Roggero non si è ancora costituito. Il motivo è strettamente procedurale: il gioielliere entrerà in carcere soltanto dopo la notifica dell’ordine di carcerazione che dovrà essere emesso dalla Procura di Asti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Caso Mario Roggero, Mattarella interviene sulla grazia mentre il fratello rivela: «La sentenza lo ha provato»

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Robby Giusti GRAZIA A ROGGERO, MATTARELLA INTERVIENE: STOP O VIA LIBERA

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