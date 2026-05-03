Durante il GP di Miami, il pilota Piastri è passato ai box, lasciando la testa della gara a Verstappen. Il pilota olandese, ora al comando, si trova sotto pressione da parte di Antonelli e Norris, che cercano di sorpassarlo. Antonelli rientra subito dietro Norris e riesce a superarlo nel corso del giro. La corsa prosegue con una dinamica di duelli tra i primi classificati, mentre le posizioni si fanno più movimentate.

28° giro - Piastri ai box, Verstappen leader ed è attaccato da Antonelli e Norris in battaglia Antonelli rientra appena dietro Norris e lo supera subito 28° giro - Norris ai box per sostiuire gli pneumatici, anche Hamilton e Albon Pit-stop anche per Bearman 27° giro - Antonelli ai box per montare le hard, Verstappen riesce a superare Hamilton 26° giro - Norris ha 1"6 di vantaggio su Norris, a 12"6 Piastri, a 17" Hamilton e Verstappen che se le stanno dando di santa ragione. Avevano previsto pioggia forte diversi giri fa. ma come spesso accade il meteo F1 non ci azzecca Leclerc si arrabbia col box Ferrari, secondo lui il cambio gomme è avvenuto troppo presto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Piastri al pit-stop, Verstappen leader, ma è attaccato da Antonelli e Norris

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