Robin Gosens ha annunciato sui social di aver lasciato la Fiorentina. Il giocatore tedesco, escluso dal ritiro e non inserito nel progetto tecnico, ha scritto una lettera ai tifosi, affermando di aver lasciato la squadra con la sensazione di aver dedicato molto. Intanto, si sta preparando a trasferirsi allo Schalke 04. La comunicazione pubblica si inserisce in un momento di cambiamenti nella rosa viola.

. La lettera social del tedesco. Robin Gosens è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il laterale tedesco, escluso dal ritiro della Fiorentina e fuori dal progetto tecnico di Paratici, ha salutato i tifosi viola con una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens) IL MESSAGGIO – « Quando due anni fa ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. Il secondo incredibilmente male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Gosens saluta i tifosi della Fiorentina: «Qui ho lasciato la vita, questa storia meritava un finale diverso»

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