fiorentina il colpo di mezzanotte thorstvedt per completare la mediana gosens saluta

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese, rafforzando il centrocampo. Il club ha già annunciato l’arrivo di Thorstvedt, completando così la mediana. Nel frattempo, il club ha comunicato la partenza di Gosens, che saluta dopo aver indossato la maglia viola.

Firenze, 10 luglio 2026 – Il terzo colpo dell'estate viola è servito, e ha il sapore del grande investimento. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Fiorentina ha definito l'acquisto di Arthur Atta dall' Udinese, regalando a Fabio Grosso un rinforzo di primo piano per il centrocampo. Per il classe 2003 il club viola verserà 25 milioni di euro più bonus, mentre i friulani conserveranno il 30% sulla futura rivendita. Una struttura dell'operazione che, con il raggiungimento di tutti gli obiettivi, potrebbe portare il costo complessivo a sfiorare i 40 milioni. Atta ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri e ha firmato un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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