Festa della Mamma la giornalista della Bbc che ha lasciato il lavoro dopo aver trovato un disegno della figlia | cosa ci racconta questa storia della maternità
Una giornalista sportiva della Bbc ha annunciato sui social di aver lasciato il lavoro dopo aver trovato un disegno realizzato dalla figlia. La notizia ha suscitato numerosi commenti tra chi ha condiviso l’episodio e sostenuto la decisione. La vicenda si è diffusa in vista della Festa della Mamma, portando alla luce un momento personale che ha coinvolto la professionista. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle motivazioni dietro la scelta.
«Sulla carta il mio lavoro è sempre stato un successo. Nella vita reale, però, ti ritrovi a dover gestire mille cose contemporaneamente. Sei bravo nel tuo lavoro, ma anche il tuo peggior critico. Ti perdi momenti importanti con la tua famiglia e ti chiedi se sia davvero la strada giusta per te. Ecco cosa mi hanno insegnato questi decenni: il nostro lavoro è la cosa più importante tra le meno importanti. Sto cercando equilibrio e presenza, mettendo a frutto tutte le competenze acquisite in 25 anni nel mondo dei media». Quante madri lavoratrici hanno pensato almeno una volta di fare la stessa cosa ma semplicemente non possono? Quante Natalie...🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
Giornalista Bbc si licenza dopo disegno della figlia che la ritrae con telefono: ‘Ti perdi momenti importanti’Una scelta sofferta quella di Natalie Pirks dopo un disegno della sua figlia minore.
Presentatrice lascia la Bbc per un disegno della figlia: “Il lavoro è la cosa più importante tra le meno importanti”La presentatrice della Bbc Natalie Pirks lascia il suo lavoro ventennale dopo aver visto un disegno fatto dalla figlia più piccola, in cui lavorava...