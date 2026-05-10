Festa della Mamma la giornalista della Bbc che ha lasciato il lavoro dopo aver trovato un disegno della figlia | cosa ci racconta questa storia della maternità

Una giornalista sportiva della Bbc ha annunciato sui social di aver lasciato il lavoro dopo aver trovato un disegno realizzato dalla figlia. La notizia ha suscitato numerosi commenti tra chi ha condiviso l’episodio e sostenuto la decisione. La vicenda si è diffusa in vista della Festa della Mamma, portando alla luce un momento personale che ha coinvolto la professionista. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle motivazioni dietro la scelta.

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