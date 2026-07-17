Robin Gosens si sta preparando a lasciare la Fiorentina per tornare in Germania, vestendo la maglia dello Schalke 04. Il trasferimento avviene con un prestito temporaneo e un obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Gosens ha commentato dicendo che le società cercano riconoscenza, ma anche il contrario. La notizia è ormai quasi ufficiale.

Adesso è praticamente ufficiale: Robin Gosens lascia la Fiorentina per fare ritorno in Germania, dove vestirà la maglia dello Schalke 04. L'esterno tedesco si trasferisce a titolo temporaneo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro più bonus. Un addio consumatosi in tempi rapidi, ma tutt'altro che sereno. Il calciatore ha affidato ai propri canali Instagram un durissimo messaggio di addio, mostrando tutta la sua amarezza per il trattamento ricevuto e attaccando direttamente la memoria corta del mondo del calcio. Gosens ha voluto sottolineare il suo legame profondo con l'ambiente, rivendicando la totale correttezza del suo comportamento: "Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Gosens e i saluti alla Fiorentina: "Le società vogliono riconoscenza, ma vale anche viceversa"

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GOSENS: Non voglio lasciare la Fiorentina, in futuro mi vedo a Firenze | DAZN

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