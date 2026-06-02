Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe considerato la possibile cessione di Gosens. La decisione sarebbe stata presa dopo un incontro avvenuto lo scorso 22 maggio, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sui motivi. La società valuta varie opzioni di mercato e non esclude che anche altri giocatori possano essere sacrificabili in vista delle prossime operazioni di rafforzamento.

2026-06-02 09:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Lo scorso 22 maggio, al termine di Fiorentina-Atalanta, Robin Gosens ha come sempre elevato il concetto di conferenza stampa: ha parlato in maniera lucida, ha aperto cuore e testa e spiegato quanto, soprattutto per lui, sia stata complicata l’annata 2025-26. «L’infortunio patito a ottobre mi ha tenuto fuori per tanto, troppo tempo. Ho ricercato la migliore condizione fisica che per me è fondamentale ma ho fatto fatica. Adesso il mio grande obiettivo è quello di riposarmi un attimo e ripartire. Spero ovviamente di farlo qui: a Firenze mi sento a casa, è la mia seconda casa. Sono grato al club e alla città e voglio ripagare tutti» ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Justcalcio.com - CdS – Fiorentina, anche Gosens è sacrificabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina-Lazio, le pagelle: Gosens utile anche nelle chiusure, 7. Zaccagni col freno a mano, 5Nella partita tra Fiorentina e Lazio, sono stati valutati i singoli protagonisti in base alle loro prestazioni.

Fiorentina: Gosens da valutare per la partita in Polonia. Kean potrebbe rientrare, anche per essere chiamato in nazionaleLa Fiorentina sta valutando Gosens in vista della partita in Polonia contro il Rakow, valida come ritorno degli ottavi di finale.

Si parla di: CdS-Stadio - Gosens, pesa l'alto ingaggio. Lui vorrebbe restare, ma per la Fiorentina può partire.

Fiorentina, anche Gosens è sacrificabileLo scorso 22 maggio, al termine di Fiorentina-Atalanta, Robin Gosens ha come sempre elevato il concetto di conferenza stampa: ha parlato in maniera lucida, ha aperto cuore e testa e spiegato quanto, ... corrieredellosport.it

Fiorentina, Gosens: Gol pesante, vicini alla salvezza. Vogliamo crederci anche in ConferenceLa Fiorentina batte la Lazio e vola a +8 sulla zona calda grazie alla rete di Robin Gosens, in rete anche all'andata: Questo gol aveva un peso diverso, ci ha portato alla vittoria e abbiamo fatto un ... sportmediaset.mediaset.it