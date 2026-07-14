Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Oulai fino alla fine Gosens addio torna in Germania

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Victor Valdepenas, difensore spagnolo del 2006 proveniente dal Real Madrid. La squadra sta rinnovando il reparto difensivo, con cambiamenti significativi che coinvolgono anche altri giocatori. Gosens ha lasciato il club per tornare in Germania, mentre Oulai rimane in rosa fino alla fine della sessione di mercato. La società prosegue nelle operazioni di rafforzamento, concentrandosi sulla linea difensiva.

Firenze, 15 luglio 2026 - La Fiorentina continua a cambiare volto, partendo dalle fondamenta. Il reparto arretrato è quello che più di ogni altro sta vivendo una profonda trasformazione e l'ultimo tassello è Victor Valdepenas, difensore spagnolo classe 2006 prelevato dal Real Madrid. Un investimento importante, non soltanto dal punto di vista economico ma anche progettuale, che conferma la volontà della società di puntare su giovani di prospettiva internazionale. Per assicurarsi il centrale cresciuto nella Fabrica, il club viola ha investito circa 8 milioni di euro. Il Real Madrid, però, ha voluto mantenere un legame con il giocatore, riservandosi il 50% dell'eventuale futura rivendita e inserendo una clausola rescissoria da 60 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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