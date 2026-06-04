L’annuncio di God of War Laufey durante lo State of Play di Sony ha fatto molto più che presentare un nuovo capitolo della saga. Per la prima volta dalla sua nascita, il franchise creato da Santa Monica Studio mette da parte Kratos come protagonista principale, affidando il controllo del pad ai giocatori nelle vesti di Faye, la moglie di Kratos e madre di Atreus. Ma dietro questa scelta narrativa si nasconde una strategia molto più ampia: espandere l’universo di God of War mantenendo salda la centralità del suo eroe più iconico. Cory Barlog (i rumor avevano anticipato correttamente il suo coinvolgimento in un nuovo capitolo della serie ), Head of Creative dello studio, ha dissipato immediatamente i dubbi dei fan più affezionati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War Laufey nasconde un segreto enorme: il futuro di Kratos passa dall’Egitto?

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Where did Athena go The God of War secret revealed

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Il nuovo God of War è già un meme vivente: cosa sta succedendo dopo l’annuncio di LaufeyDopo l’annuncio di Laufey, il nuovo capitolo di God of War, le ricerche online e i social sono esplosi, trasformando il gioco in un fenomeno virale.

Temi più discussi: Un primo sguardo a God of War Laufey; God of War Laufey è realtà! L'avventura di Sony Santa Monica chiude lo State of Play; God of War Laufey è il nuovo capitolo della saga PlayStation: Faye protagonista in 20 minuti di gameplay; God of War: Laufey è il nuovo capitolo della serie Sony, annunciato con un lungo video gameplay.

David Jaffe, creatore di Kratos e della serie di God of War, definisce spazzatura il nuovo God of War Laufey, e ne critica i temi e i toni più leggeri. x.com

God of War: Laufey — vi piace il nuovo titolo? o avreste scelto qualcosa di diverso? reddit

God of War Laufey: Un leak svela il periodo di uscitaGod of War Laufey potrebbe non essere così lontano come molti fan avevano immaginato dopo lo State of Play. Il nuovo capitolo di Santa Monica Studio, ... techgaming.it

God of War: Laufey, Faye raccoglie l'eredità di Kratos nel nuovo capitolo, tra entusiasmo e dubbiSony e Santa Monica Studio hanno annunciato God of War: Laufey durante lo State of Play. Il nuovo capitolo vede Faye protagonista e ha già diviso i fan. libero.it