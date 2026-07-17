God of War | Grave infortunio sul set per Ryan Hurst La serie Prime Video rischia lo slittamento?

Notizia in breve

Un attore che interpreta Kratos in una serie TV di Prime Video si è infortunato sul set. L’incidente potrebbe causare uno slittamento di un anno nella programmazione dello show, che si basa sul videogioco popolare. La produzione è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni dell’attore. La serie è attesa da tempo e l’infortunio ha generato preoccupazioni circa i possibili ritardi nella distribuzione.