God of War | Grave infortunio sul set per Ryan Hurst La serie Prime Video rischia lo slittamento?
Un attore che interpreta Kratos in una serie TV di Prime Video si è infortunato sul set. L’incidente potrebbe causare uno slittamento di un anno nella programmazione dello show, che si basa sul videogioco popolare. La produzione è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni dell’attore. La serie è attesa da tempo e l’infortunio ha generato preoccupazioni circa i possibili ritardi nella distribuzione.
Prime Video risc. La tanto attesa serie TV di God of War targata Prime Video potrebbe subire un pesantissimo ritardo sulla tabella di marcia. Un brutto infortunio sul set che ha coinvolto il protagonista Ryan Hurst, interprete dell’iconico Kratos, rischia infatti di far slittare l’uscita dello show di un intero anno. In sintesi: cosa sta succedendo allo show di God of War?. L’infortunio di Ryan Hurst e lo stop alla produzione. Secondo quanto inizialmente trapelato tramite TMZ, l’attore Ryan Hurst ha subito un serio strappo al bicipite mentre girava una scena d’azione sul set. Trattandosi di un infortunio muscolare grave, l’attore dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica seguita da un lungo periodo di riabilitazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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TMZ riporta che la produzione della serie TV God of War è stata sospesa dopo l'infortunio di Ryan Hurst sul set, potenziale ritardo al 2027 reddit
God of War per il suo Kratos: primi quattro episodi da rifareRyan Hurst sarà sostituito come Kratos e gran parte dei quattro episodi completati dovrà essere rigirata. msn.com
Stop alle riprese della serie TV di God of War: l'attore di Kratos verrà sostituito a causa di un grave infortunioLa serie TV di God of War si ferma: Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos, ha riportato un grave infortunio sul set che richiederà un recasting del protagonista e uno slittamento delle riprese. multiplayer.it