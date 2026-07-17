God of War Prime Video cambia Kratos | Ryan Hurst lascia il ruolo dopo un infortunio sul set

Notizia in breve

Ryan Hurst non sarà più Kratos nella serie di Prime Video, a causa di un infortunio occorso durante le riprese. La produzione ha annunciato che il ruolo verrà affidato a un altro attore. La decisione è stata comunicata in seguito all'incidente che ha coinvolto l’attore durante le scene di lavorazione. La produzione sta iniziando la ricerca di un nuovo interprete per il personaggio.