God of War Prime Video cambia Kratos | Ryan Hurst lascia il ruolo dopo un infortunio sul set
Ryan Hurst non sarà più Kratos nella serie di Prime Video, a causa di un infortunio occorso durante le riprese. La produzione ha annunciato che il ruolo verrà affidato a un altro attore. La decisione è stata comunicata in seguito all'incidente che ha coinvolto l’attore durante le scene di lavorazione. La produzione sta iniziando la ricerca di un nuovo interprete per il personaggio.
Colpo di scena per la serie God of War: Ryan Hurst non interpreterà più Kratos dopo un infortunio avvenuto durante le riprese. Prime Video dovrà trovare un nuovo protagonista. Imprevisto importante per la serie live-action di God of War. Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos nell'adattamento prodotto da Prime Video, è stato costretto ad abbandonare il progetto in seguito a un infortunio riportato durante le riprese. Ryan Hurst costretto a lasciare la serie La notizia è stata confermata da Variety, mentre Amazon ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali al momento. La produzione dovrà ora individuare un nuovo interprete per il protagonista e tornare sul set per rigirare le scene già completate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La serie di God of War cambia Kratos: cosa è successo
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