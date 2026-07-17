God of War perde il suo Kratos | Ryan Hurst si infortuna Prime Video costretta a rifare tutto

Durante le riprese della serie di Prime Video basata su God of War, l’attore scelto per interpretare Kratos si è infortunato gravemente, costringendo la produzione a sostituirlo. Ryan Hurst, che aveva ottenuto il ruolo, ha dovuto abbandonare il progetto. La produzione ha deciso di rifare tutto daccapo a causa dell’infortunio, interrompendo temporaneamente le riprese e modificando i piani stabiliti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato i tempi di ripresa.

Brusco stop per la serie God of War di Prime Video. Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos, è stato costretto a lasciare il progetto a causa di un grave infortunio subito durante le riprese, costringendo la produzione a sostituire il protagonista. La notizia è stata confermata da Variety, dopo le prime indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Hurst era stato annunciato come il volto del celebre guerriero spartano, si era preparato intensamente al ruolo e aveva messo su più di 18 kg. Lo scorso febbraio Prime Video aveva persino diffuso la prima immagine ufficiale dell’attore nei panni di Kratos. Nel mese di giugno però, Hurst si è strappato un bicipite durante uno stunt e si è dovuto sottoporre ad un intervento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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God of War Ghost of Sparta - Kratos Ends the Midas Curse Once and For All!

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