Gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di raid contro l’Iran durante la notte, in risposta agli attacchi a tre navi cisterna nello Stretto di Hormuz. Contestualmente, hanno revocato la licenza che consentiva a Teheran di vendere petrolio sui mercati internazionali. La Repubblica islamica ha reagito attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrein, accusando gli Stati Uniti di aver violato accordi precedenti.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte una nuova ondata di raid contro l’Iran, revocando la licenza che permetteva a Teheran di vendere petrolio sui mercati internazionali, una rappresaglia per gli attacchi compiuti negli ultimi giorni dalla Repubblica islamica contro almeno tre navi cisterna in transito nello Stretto di Hormuz. Così la tregua in Medio Oriente vacilla sotto il peso di una nuova escalation, a poco meno di un mese dalla firma del memorandum d’intesa che il 17 giugno aveva garantito 60 giorni di cessate il fuoco per riprendere i negoziati e porre fine al conflitto scatenato lo scorso 28 febbraio dagli Usa e da Israele. Il tutto mentre l’Iran è ancora immerso nel lutto per l’ayatollah Ali Khamenei, la Guida suprema uccisa da un raid aereo israeliano nel primo giorno del conflitto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Gli Stati Uniti lanciano raid sull’Iran. Teheran reagisce contro le basi Usa in Kuwait e Bahrein: “Violati gli accordi”

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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