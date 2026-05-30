Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere in grado di riprendere le azioni militari contro l’Iran, in risposta alle dichiarazioni del presidente che ha insistito sulla necessità che qualsiasi accordo di pace impedisca a Teheran di sviluppare armi nucleari. La discussione riguarda la possibilità di riprendere un conflitto armato con l’Iran, senza indicare una data o un piano specifico, ma sottolineando la capacità militare statunitense.

Gli Stati Uniti hanno avvertito di essere “più che capaci” di riprendere la guerra con l’Iran, dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che qualsiasi accordo di pace deve rispettare le sue linee guida, tra cui il divieto per Teheran di sviluppare armi nucleari. Sembrava che il presidente fosse vicino a una decisione su un accordo iniziale, dopo settimane di segnali contrastanti in negoziati tesi, sebbene il regime iraniano abbia negato l’esistenza di un progetto definitivo per porre fine al conflitto mediorientale che ha scosso l’economia globale, ma il tycoon è uscito dalla Situation Room della Casa Bianca dopo aver trascorso più di due ore con i suoi collaboratori più stretti, senza però aver deliberato nulla di certo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo Pete Hegseth, gli Stati Uniti sono «più che capaci” di riprendere la guerra contro l’Iran»

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Stati Uniti, Hegseth chiede al capo di Stato maggiore dell'esercito di dimettersi

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