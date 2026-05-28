In fuga da Trump | sempre più turisti evitano gli Stati Uniti registrato il peggiore crollo dei visitatori dopo 20 anni

Da tpi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno registrato il calo più significativo di visitatori negli ultimi vent’anni. Da spiagge californiane a grattacieli di New York, sempre più turisti evitano il paese, in parte a causa delle politiche e delle tensioni legate all’amministrazione in carica. La diminuzione dei visitatori si traduce in un forte calo delle entrate nel settore turistico, che si riflette in molte città e regioni.

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Dalle spiagge della California ai grattacieli di New York: il “sogno americano” si è trasformato in un incubo per milioni di visitatori. Sempre più turisti, infatti, decidono di tenersi alla larga dagli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo la Cnn, gli Usa hanno perso quattro milioni di visitatori rispetto all’anno precedente per un calo del 5,5 per cento del turismo internazionale. Una flessione che si traduce in 8 miliardi di dollari in meno entrati nelle casse americane: se si esclude il periodo legato alla pandemia di Covid si tratta della diminuzione?più marcata del turismo internazionale negli ultimi vent’anni.   Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Tpi.it

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