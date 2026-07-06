L’Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League 2026 con una certezza e una missione: il gruppo azzurro è di nuovo al completo e a Hong Kong può blindare il pass per le Finals di Macao. Dopo le prime due settimane, la Nazionale femminile si presenta alla Pool 8 forte del terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie, 18 punti e soltanto due sconfitte, arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. La terza settimana, in programma dall’8 al 12 luglio alla Kai Tak Arena di Hong Kong, rappresenta dunque l’ultimo snodo prima della fase finale. L’Italia affronterà nell’ordine Ucraina, Belgio, Canada e Cina, quattro avversarie molto diverse per caratteristiche, classifica e momento, ma tutte capaci di creare problemi se affrontate senza la giusta continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quattro partite per blindare le Finals di VNL: l’Italia di Velasco riparte al completo da Hong Kong

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