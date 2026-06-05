World Cup 2026 | per chi tifano gli italiani? I dati SNAI raccontano le preferenze dei tifosi
Dopo l’esclusione dell’Italia dalla Coppa del Mondo 2026, i dati raccolti da SNAI mostrano che i tifosi italiani preferiscono seguire altre squadre durante il torneo. Le preferenze più diffuse riguardano le nazionali che hanno ottenuto qualificazioni e sono considerate favorite, senza specificare nomi. La maggior parte degli appassionati si concentra su squadre europee e sudamericane, con un interesse che si sposta dalle squadre italiane a quelle di altri paesi.
Dopo l’esclusione dell’Italia dalla World Cup 2026, l’attenzione dei tifosi italiani si è spostata verso altre squadre partecipanti al prestigioso torneo. Sebbene il tifo non segua logiche strettamente razionali, i preziosi dati antepost raccolti da SNAI offrono una fotografia interessante delle Nazionali che stanno canalizzando maggiormente l’attenzione della tifoseria italiana. Fibrillazione per gli imminenti mondiali di calcio Secondo le statistiche dei quotisti, le undici selezioni più giocate dagli utenti italiani vedono in fila le seguenti nazioni: Francia – 21,59%. Brasile – 20,77%. Portogallo – 16,51%. Spagna – 14,70%. Argentina – 5,88%. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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