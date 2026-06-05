World Cup 2026 | per chi tifano gli italiani? I dati SNAI raccontano le preferenze dei tifosi

Notizia in breve

Dopo l’esclusione dell’Italia dalla Coppa del Mondo 2026, i dati raccolti da SNAI mostrano che i tifosi italiani preferiscono seguire altre squadre durante il torneo. Le preferenze più diffuse riguardano le nazionali che hanno ottenuto qualificazioni e sono considerate favorite, senza specificare nomi. La maggior parte degli appassionati si concentra su squadre europee e sudamericane, con un interesse che si sposta dalle squadre italiane a quelle di altri paesi.